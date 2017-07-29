ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 10:14:31م
المجلس السياسي الأعلى يسخر من ادعاءات السعودية باستهداف مكة المكرمة
سخر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، من ادعاءات تحالف العدوان بقيادة السعودية استهداف القوة الصاروخية لمكة المكرمة.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
ضبط أسلحة في منزل أحد مرتزقة العدوان بالحديدة
قنص ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بعسير وجيزان
مؤسسة الاتصالات ترشد مشتركي الـ ADSL لتجاوز مشكلة فقدان خدمة الإنترنت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ضبط أسلحة في منزل أحد مرتزقة العدوان بالحديدة
[29/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة من ضبط كمية من الأسلحة المتنوعة في منزل أحد مرتزقة العدوان بمديرية بيت الفقية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الضبط تمت بعد متابعة أمنية وتحري ورصد.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وأن مخططات العدوان ستبوء بالفشل.

وأشاد المصدر الأمني بوعي وجهود المواطنين الشرفاء الذين اسهموا في ضبط هذه الأسلحة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
قنص ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بعسير وجيزان
مؤسسة الاتصالات ترشد مشتركي الـ ADSL لتجاوز مشكلة فقدان خدمة الإنترنت
طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بإدارة أمن أمانة العاصمة
البحث الجنائي بأمانة العاصمة يضبط اثنين من عصابة ترويج مخدرات
رئيس الوزراء يدشن خدمة راتبي الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة
وزير المياه والبيئة يرأس إجتماع للهيئة العامة لحماية البيئة
دورة في الإسعافات الأولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالحديدة
تدشين امتحانات المعاهد المهنية الصناعية بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by