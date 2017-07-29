ضبط أسلحة في منزل أحد مرتزقة العدوان بالحديدة [29/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :



تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة من ضبط كمية من الأسلحة المتنوعة في منزل أحد مرتزقة العدوان بمديرية بيت الفقية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الضبط تمت بعد متابعة أمنية وتحري ورصد.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وأن مخططات العدوان ستبوء بالفشل.



وأشاد المصدر الأمني بوعي وجهود المواطنين الشرفاء الذين اسهموا في ضبط هذه الأسلحة.



سبأ