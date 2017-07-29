قنص ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة ودك تجمعات العدو بعسير وجيزان [29/يوليو/2017] عسير - سبأ :



دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين، فيما تم قنص ثلاثة جنود سعوديين ومرتزقة في عسير وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص اثنين من مرتزقة العدو السعودي غرب موقع نشمة بقطاع عسير وجندي سعودي في رقابة الزج.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في موقع القنبور والطوال بجيزان محققة إصابات مباشرة في صفوفهم وتحصيناتهم.



سبأ