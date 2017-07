19 raids aériens contre des régions à Saada [29/يوليو/2017]











SAADA, 29 Juillet. (SABA) – Les avions de l'agression saoudo-US ont lancé samedi 19 raids aériens contre un certain nombre de districts dans la province de Saada.



Une source de sécurité a indiqué à (SABA) que l'aviation de l'ennemi saoudien a visé le district de Shada par dix raids, cinq raids contre le district d'al-Dhaher et deux autres raids contre la région de Kahlan au banlieue de la ville de Saada et deux raids contre la region de Barkan, causant de lourdes degats aux maisons des citoyens.





Des tirs de l'artillerie de l'ennemi saoudien ont aussi visé les fermes des citoyens dans la région d'Al al-Sheikh et al-Bakaa au district de Munabeh , faisant de lourdes dégâts matériels.





I T



Saba