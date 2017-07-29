مؤسسة الاتصالات ترشد مشتركي الـ ADSL لتجاوز مشكلة فقدان خدمة الإنترنت [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



قالت المؤسسة العامة للاتصالات إن شبكة الإنترنت الوطنية تعرضت لتهكير دولي طال الكثير من بلدان العالم ومنها اليمن، وتسبب بإلغاء إعدادات أجهزة مودم الـADSL لبعض المشتركين وبالتالي لم تعد الأجهزة مهيأة لاستقبال الخدمة".



وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن معالجة هذه المشكلة يتطلب إعادة تهيئة وتحديث أجهزة المودم.. لافتا إلى أن خدمات الأنترنت تسير بشكل طبيعي وأن ما تعرض له بعض مشتركي خدمة الـ ADSL من فقدان مفاجأ للخدمة هو ناتج عن تهكير دولي لم يقتصر على اليمن.



وأضاف المصدر " إن بإمكان المشتركين الذين فقدوا تعريف أجهزة الـADSL معالجة المشكلة بصورة مباشرة وذلك عبر تهيئة الأجهزة عن طريق:



- الضغط المستمر على زر إعادة الضبط Reset والجهاز في وضعية التشغيل.



- ثم إعادة تعريف أجهزة المودم وفق إتباع التعليمات المتوفرة في موقع يمن نت على الرابط التالي :



http://www.yemen.net.ye/pages_details_ar.aspx?id=139&title



وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تبذل جهود كبيرة لمواجهة الكثير من الصعوبات من أجل استمرار خدمات الإنترنت للمواطنين وعدم انقطاعها، سيما في الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.



سبأ