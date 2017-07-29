طيران العدوان يشن 19 غارة على مناطق متفرقة بصعدة [29/يوليو/2017] صعدة - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 19 غارة على مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الإجرامي شن عشر غارات على أماكن متفرقة بمديرية شدا وخمس غارات على مديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن أيضا غارتين على كهلان بمحيط مدينة صعدة, وغارتين على منطقة بركان بمديرية رازح خلفت جميعها أضرار بالغة بمنازل وممتلكات المواطنين.



ولفت المصدر إلى أن منطقتي آل الشيخ والبقعة بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف مزارع المواطنين والطرق.



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