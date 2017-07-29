وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بإدارة أمن أمانة العاصمة [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الجنائي اللواء الركن رزق الجوفي، سير العمل في إدارة أمن أمانة العاصمة .



وأشاد وكيل وزارة الداخلية خلال لقاءه مدير أمن أمانة العاصمة العميد الركن عبدالحكيم الماوري، ونوابه والمساعدين ومدراء الإدارات والمناطق الأمنية بالأمانة بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في سبيل ضبط الجريمة ومرتكبيها، وهو ما يؤكد إحترافية العمل الأمني .



وشدد على أهمية بذل مزيد من الجهود في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان في إستهداف الأجهزة الأمنية ومنتسبيها لإتاحة الفرصة للخلايا الإرهابية زعزعة الأمن والإستقرار والسكينة العامة .



وقال " بفضل جهود رجال الأمن واللجان الشعبية وتعاون المواطنين تم إحباط تلك المخططات وإلقاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية والعصابات الإجرامية ".. مؤكدا دعم قيادة وزارة الداخلية للجهود المبذولة في تحسين مستوى الأداء الأمني.



فيما أكد مدير أمن أمانة العاصمة حرص إدارة الأمن وجميع منتسبيها على تعزيز دعائم الأمن والإستقرار بالأمانة.



سبأ