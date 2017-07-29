البحث الجنائي بأمانة العاصمة يضبط اثنين من عصابة ترويج مخدرات [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ضبط البحث الجنائي بأمانة العاصمة بالتعاون​ مع اللجان الأمنية، إثنين من أفراد عصابة لترويج المخدرات بحوزتهما ألفين قرص مخدر.



وأوضح مصدر أمني بالبحث الجنائي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ضبط المتهمين تم بعد عملية تحر ومتابعة تكللت بضبطهما متلبسين بحيازة الأقراص المخدرة أثناء محاولة ترويجها.



وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المضبوطين لإستكمال التحقيق.. مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تتابع بقية أفراد العصابة المتورطة بالإتجار وترويج العقاقير المخدرة لضبطهم .



سبأ