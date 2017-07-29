ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 08:31:21م
المجلس السياسي الأعلى يسخر من ادعاءات السعودية باستهداف مكة المكرمة
سخر المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، من ادعاءات تحالف العدوان بقيادة السعودية استهداف القوة الصاروخية لمكة المكرمة.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بإدارة أمن أمانة العاصمة
البحث الجنائي بأمانة العاصمة يضبط اثنين من عصابة ترويج مخدرات
رئيس الوزراء يدشن خدمة راتبي الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة
وزير المياه والبيئة يرأس إجتماع للهيئة العامة لحماية البيئة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير المياه والبيئة يرأس إجتماع للهيئة العامة لحماية البيئة
[29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، الجوانب المتعلقة بسير العمل في الهيئة العامة لحماية البيئة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني ورئيس الهيئة الدكتور خالد الثور، أشار وزير المياه والبيئة إلى الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمة ذلك تفعيل مهام وأنشطة الهيئة العامة لحماية البيئة فيما يتعلق بالرصد البيئي وكذا تقييم الأثر البيئي.

ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن الهيئة تمتلك الكثير من الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة والقادرة على إنتشال الهيئة من حالة الركود إلى واقع المشاركة والحضور الفاعل على صعيد الحياة العامة التي تلامس إحتياجات عامة الناس لبيئة صحية آمنة.

وشدد على تفعيل الإجراءات الرقابية على كافة المنشئات الصناعية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المنشئات المتهاونة والتي ثبت عدم التزامها بالسلامة البيئية.

وحث المهندس نبيل الوزير المسئولين في الهيئة على إحياء التنسيق مع المنظمات المهتمة والداعمة لبرامج ومشاريع حماية البيئة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة.

من جانبه عبر رئيس الهيئة الدكتور خالد الثور عن الشكر لوزير المياه والبيئة على اهتمامه بتفعيل نشاط الهيئة.. مؤكدا بأن الهيئة لن تألوا جهدا وستعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة التحديات التي تعترضها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

حضر الاجتماع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي والوكيل المساعد للهيئة عابد طاووس.

إلى ذلك استمع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور، إلى شرح من مدراء العموم ومدراء الإدارات التخصصية، حول واقع العمل الحالي ومتطلبات تنشيط وتفعيل العمل بما يلبي التطلعات والأهداف المرجوة.

وقد أصدر وزير المياه والبيئة قرارا بتشكيل لجنة لإجراء الدور والتسليم لرئيس الهيئة الجديد الدكتور خالد الثور الذي باشر عمله اليوم رئيسا للهيئة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بإدارة أمن أمانة العاصمة
البحث الجنائي بأمانة العاصمة يضبط اثنين من عصابة ترويج مخدرات
رئيس الوزراء يدشن خدمة راتبي الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة
دورة في الإسعافات الأولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالحديدة
تدشين امتحانات المعاهد المهنية الصناعية بصنعاء
تدشين أعمال تنظيف العبارات بمديرية الظهار بإب
وزيرا النفط والكهرباء يناقشان جوانب التنسيق لتوفير المازوت لمحطات التوليد
أبناء محافظة تعز ينظمون فعالية إحياء للذكرى السنوية لضحايا مجزرة قرى الصراري (مكتمل)
مناقشة الجوانب المتعلقة بالحد من الحفر العشوائي بصنعاء
تدشين إمتحانات التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على محافظة عمران
[28/يوليو/2017]
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by