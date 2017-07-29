وزير المياه والبيئة يرأس إجتماع للهيئة العامة لحماية البيئة [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، الجوانب المتعلقة بسير العمل في الهيئة العامة لحماية البيئة.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني ورئيس الهيئة الدكتور خالد الثور، أشار وزير المياه والبيئة إلى الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة الراهنة وفي مقدمة ذلك تفعيل مهام وأنشطة الهيئة العامة لحماية البيئة فيما يتعلق بالرصد البيئي وكذا تقييم الأثر البيئي.



ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن الهيئة تمتلك الكثير من الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة والقادرة على إنتشال الهيئة من حالة الركود إلى واقع المشاركة والحضور الفاعل على صعيد الحياة العامة التي تلامس إحتياجات عامة الناس لبيئة صحية آمنة.



وشدد على تفعيل الإجراءات الرقابية على كافة المنشئات الصناعية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المنشئات المتهاونة والتي ثبت عدم التزامها بالسلامة البيئية.



وحث المهندس نبيل الوزير المسئولين في الهيئة على إحياء التنسيق مع المنظمات المهتمة والداعمة لبرامج ومشاريع حماية البيئة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة.



من جانبه عبر رئيس الهيئة الدكتور خالد الثور عن الشكر لوزير المياه والبيئة على اهتمامه بتفعيل نشاط الهيئة.. مؤكدا بأن الهيئة لن تألوا جهدا وستعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز كافة التحديات التي تعترضها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.



حضر الاجتماع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي والوكيل المساعد للهيئة عابد طاووس.



إلى ذلك استمع رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الثور، إلى شرح من مدراء العموم ومدراء الإدارات التخصصية، حول واقع العمل الحالي ومتطلبات تنشيط وتفعيل العمل بما يلبي التطلعات والأهداف المرجوة.



وقد أصدر وزير المياه والبيئة قرارا بتشكيل لجنة لإجراء الدور والتسليم لرئيس الهيئة الجديد الدكتور خالد الثور الذي باشر عمله اليوم رئيسا للهيئة.

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