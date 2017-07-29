دورة في الإسعافات الأولية لمنتسبي الأجهزة الأمنية بالحديدة [29/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

بدأت بالحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة بالإسعافات الأولية لمنتسبي الأجهزة الامنية بالمحافظة، تنظمها جمعية الهلال الاحمر اليمني بدعم اللجنة الدولية للصليب الاحمر.



تهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إكساب 30 مشاركا من منتسبي قوات الدفاع المدني والأمن العام، معارف في العمل التطوعي وتوسيع المهارات في الإسعافات الأولية وإعداد وتأهيل منتسبي الدفاع المدني كمدربين في الإسعافات الأولية والكوارث.



ويتلقى المشاركون معارف حول مفاهيم الإسعاف الأولي ومبادئ الإسعاف والحركة وصفات المسعف وكيفية الإنعاش القلبي والرئوي وحالات الإختناق وطرق التعامل معها وأنواع النزيف وحالات طلق الرصاص والتسممات ولدغات الأفاعي وأنواع الكسور بالإضافة إلى الطرق السليمة في نقل المصابين .



وفي الإفتتاح أشارت منسقة الدورة نورية الحاشدي إلى أنه تم التنسيق لتنفيذ الدورات مع الجهات ذات العلاقة بإشراف مدربين قادرين على إيصال المعلومات للمشاركين.

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