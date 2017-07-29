تدشين امتحانات المعاهد المهنية الصناعية بصنعاء [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

دشنت بمحافظة صنعاء اليوم الإمتحانات النهائية للمعاهد المهنية الصناعية دبلوم ثلاث سنوات.



وأوضح مدير مكتب التعليم الفني والمهني بالمحافظة الدكتور مالك الجبري ومدير الإختبارات محمد المنجش أن عدد المتقدمين للإمتحانات النهائية تخصص الحاسوب 24 طالبا بمعهدي جحانة وبني مطر.



وأشارا إلى أن الطلاب يؤدون الإمتحانات في أمانة العاصمة نظرا لتدمير المعاهد الفنية بمحافظة صنعاء من قبل طيران العدوان .. مشيدا بتفاعل الطلاب وإستمرارهم في العملية التعليمية رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد.

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