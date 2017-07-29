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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:12:29م
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ترشيح وزير البترول الباكستاني السابق رئيسا للوزراء
[29/يوليو/2017] اسلام اباد - سبأ:
قرر الحزب الحاكم في باكستان حزب الرابطة الإسلامية ترشيح وزير البترول السابق شاهد خاقان عباسي رئيساً للوزراء خلفاً لنواز شريف الذي استقال أمس من منصبه بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا بعزله على خلفية تهم فساد.

جاء ذلك خلال اجتماع قيادة الحزب الحاكم اليوم في اسلام اباد برئاسة نواز شريف لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن قيادة الحزب الحاكم قررت في الاجتماع تعيين شاهد خاقان عباسي رئيساً للوزراء لمدة (45) يوماً، على أن يتم فيما بعد تعيين شهباز شريف شقيق نواز شريف رئيساً للوزراء.

وأضافت المصادر أنه سيتم انتخاب عباسي رئيساً للوزراء خلال اجتماع الجمعية الوطنية الباكستانية يوم الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن شهباز شريف الذي يشغل حالياً منصب رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب، سيستقيل من منصبه، وسيرشح نفسه في الانتخابات الفرعية ليحصل على مقعد في الجمعية الوطنية تمهيداً لتعيينه رئيساً للوزراء بشكل دائم.

يشار الى انه يجب على رئيس الوزراء في باكستان أن يكون عضواً في الجمعية الوطنية وفقاً للدستور الباكستاني، ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية مباشرة من قبل الشعب، بينما يتم انتخاب رئيس الوزراء باقتراع داخلي بين نواب الجمعية الوطنية، ويتم ترشيحه من قبل الحزب الذي يحظى بغالبية الأعضاء في الجمعية الوطنية.
سبأ
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