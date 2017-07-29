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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:12:29م
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  اقتصاد
روسيا تعزز إحتياطياتها الدولية خلال الستة الاشهر الماضية 34.498 مليار دولار
[29/يوليو/2017] موسكو – سبأ :
زادت روسيا احتياطياتها الدولية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2017م بمقدار 34.498 مليار دولار لتصل في 1 يوليو إلى 412.239 مليار دولار.

واظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي نشرها اليوم السبت موقع (روسيا اليوم) أن الاحتياطيات ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 9.13 بالمائة، فيما بلغت الاحتياطيات مطلع العام الجاري 377.741 مليار دولار، منها 60.194 مليار دولار احتياطيات ذهب.

وكانت روسيا قد رفعت احتياطياتها الشهر الماضي بمقدار 6.518 مليار دولار من 405.721 مليار دولار سجلتها في 1 يونيو ، إلى 412.239 مليار دولار بلغتها في مطلع يوليو.

وتشمل احتياطات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية، وتتألف من الذهب والنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي في صندوق النقد الدولي.
سبأ
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