تدشين أعمال تنظيف العبارات بمديرية الظهار بإب [29/يوليو/2017] إب - سبأ:

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم أعمال تنظيف العبارات من المخلفات المتراكمة بمركز المحافظة جراء سيول الأمطار والتي ينفذها مكتب الأشغال.



وفي التدشين حث المحافظ صلاح مكتب الأشغال على رفع وإزالة مخالفات البناء العشوائي بجوار السوائل والعبارات وتنظيفها وصيانتها بصورة مستمرة تفاديا لوقوع أي كوارث جراء هطول الأمطار الغزيرة.



فيما أوضح مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس بسام السقاف أن العمل جاري في تنظيف العبارات بدءً من سائلة الخربة منطقة السبل تقاطع شارع الثلاثين وحتى سائلة مدرسة صلاح الدين بمديرية الظهار.



وأشار إلى أنه سيتم صيانة وتنظيف العبارات بصورة مستمرة عبر معدات مكتب الأشغال بما يخدم المصلحة العامة والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.



حضر التدشين أمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني ومدير مكتب الأشغال بالمديرية المهندس أبا ذر الغشم.

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