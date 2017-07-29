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وزيرا النفط والكهرباء يناقشان جوانب التنسيق لتوفير المازوت لمحطات التوليد
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وزيرا النفط والكهرباء يناقشان جوانب التنسيق لتوفير المازوت لمحطات التوليد
[29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، جوانب التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء، لتوفير مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء.

وتطرق اللقاء إلى آلية العمل المشتركة لتشغيل كهرباء الحديدة وإستكمال إجراءات توريد مادة المازوت للمحطة بما يكفل إعادة تشغيل التيار الكهربائي لمحافظة الحديدة وتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة.

كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتزويد شركة النفط مادة المازوت لمحطة حزيز والمساهمة في تعزيز توليد التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء .

وأكد اللقاء أهمية إستمرار التنسيق والعمل على إستكمال تزويد مؤسسة الكهرباء بالمازوت لتشغيل محطة الكهرباء في الحديدة وكذا تزويد محطة حزيز ورفع الكميات من المازوت.

وأكد وزير النفط والمعادن الحرص على الإهتمام بقطاع الكهرباء وتسهيل مهام وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة .. مبديا الإستعداد بذل مزيد من الجهود لتوفير مادة المازوت لمحطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي وفق الإمكانيات المتاحة.

فيما ثمن وزير الكهرباء والطاقة جهود قيادة وزارة النفط والمعادن وتعاونها مع وزارة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي .. مؤكدا الحرص على تعزيز التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط لتوفير المازوت لمحطات الكهرباء بما يكفل تشغيل محطات التوليد الكهربائي.
سبأ
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