دعوة اندونيسية استرالية لتعزيز التعاون في مواجهة الارهاب [29/يوليو/2017] مانادو - سبأ :

دعت استراليا واندونيسيا اليوم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب مع تزايد القلق في منطقة جنوب شرق آسيا من خطر عودة المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اجتماع استمر ليوم واحد في مدينة مانادو في أندونيسيا حيث شارك فيه ممثلون لست دول منها ماليزيا والفيليبين ونيوزيلندا وبروناي، ناقش فيه المجتمعون قضية الارهاب في جنوب شرق آسيا.



وقال المدعي العام الاسترالي جورج برانديس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الأمن الأندونيسي ويرانتو بعد انتهاء الاجتماع "الارهاب الدولي يشكل تهديداً قاتلا لمجتمعاتنا، مع سقوط التنظيم في الشرق الاوسط وعودة المقاتلين الاجانب الى منطقتنا، اضافة الى تزايد انتشار الارهاب العابر للحدود، فان هذا التهديد سيصبح اكثر حدة وليس أقل".



وأشار الوزير الاندونيسي الى ان الوفود اتفقت على عقد لقاءات دورية من اجل مشاركة المعلومات وتأسيس قاعدة بيانات عن المقاتلين تساعد على تعقب تحركاتهم.

وأضاف "سندفع ايضا الى اقامة تعاون مع الشركات التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي والمراسلة وتقاسم اشرطة الفيديو".

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