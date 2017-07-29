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المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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  رياضة
المنتخب الوطني الأول يبدأ غدا معسكر داخلي استعدادا لمواجهة الفلبين
[29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم غداً الأحد تمارينه في معسكره الداخلي بالعاصمة صنعاء إستعدادا لمواجهة منتخب الفلبين في 5 سبتمبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الإثيوبي أبرهام مبراتو ومساعده خالد الدغيش ومدرب الحراس محمد جعوان، 25 لاعبا لخوض المعسكر الداخلي الذي يعتبر التجمع الأول ضمن إستعدادات المنتخب لمواجهة الفلبين.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط خلف المتصدر بست نقاط منتخب الفلبين يليهما منتخب النيبال بنقطة وحيدة، فيما يتذيل منتخب طاجيكستان الترتيب بدون نقاط، ما يكسب مواجهة اليمن مع الفلبين أهمية خاصة لانتزاع صدارة المجموعة.

وجمع المنتخب الوطني نقاطه الأربع من فوز على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف بالجولة الأولى في 28 مارس الماضي، وتعادل مع منتخب النيبال بدون أهداف في الجولة الثانية للمجموعة في 13 يونيو الماضي.

وفيما يلي أسماء لاعبي المنتخب الأول الذين تم استدعائهم للمعسكر الداخلي:-

-  محمد إبراهيم عياش

- سعود السوادي

- عصام الحكيمي

- سالم عوض

- مدير عبدربه الرداعي

-  محمد عبدالله بارويس

- عمار حسين حمصان

-  محمد فؤاد عمر

-  محمد السروري

-  حمادة الزبيري

-  ناطق حزام

-  علاء الدين نعمان

-  أحمد الحيفي

-  علاء الصاصي

- عصام الورافي

-  مناف سعيد

- أحمد علوس

-  فؤاد العميسي

-  وليد الحبيشي

-  وحيد الخياط

-  أحمد ضبعان

- محسن قراوي

-  عماد منصور

-  عبدالواسع المطري

- أيمن الهاجري
سبأ
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