مناقشة الجوانب المتعلقة بالحد من الحفر العشوائي بصنعاء [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم الجوانب المتعلقة بالحد من إستنزاف المياه والحفر العشوائي.



وأكد الإجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة علي الغشمي وفارس الكهالي ومحمد الحباري وشايف عاصم ووكيل الهيئة العامة للموارد المائية الدكتور أحمد جبران، ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لوضع حلول للحد من الحفر العشوائي وقطع التراخيص.



واستعرض الإجتماع إجراءات الهيئة العامة للموارد المائية في مواجهة الكوليرا في عدد من مناطق مديريات الطوق والحملة المزمع تنفيذها لإزالة المستنقعات وإغلاق الآبار الملوثة في عدد من المديريات.



وتطرق الإجتماع إلى نتائج الحملات التي نفذتها هيئة مشاريع مياه الريف بمديريات المحافظة لتعقيم وكلورة الآبار وخزانات المياه لمكافحة الكوليرا .. مشددا على ضرورة وضع خطة لعملية الرش في كافة المناطق.



حضر الإجتماع مدراء عموم الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس فهد السفياني والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عبدالخالق شرهان والزراعة محمد الدبا والمياه مجاهد السماوي والإعلام سليم الورد ونائب مدير الأمن العقيد محمد الجبري .

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