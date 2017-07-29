تدشين إمتحانات التعليم الفني والتدريب المهني بالحديدة [29/يوليو/2017] الحديدة - سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي اليوم الإمتحانات النهائية لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني للعام الدراسي 2016 – 2017م.



وأكد أمين عام محلي الحديدة أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من تأدية الإمتحانات وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.



وأشاد بمستوى الترتيبات للإمتحانات النهائية للتعليم الفني والمهني والتقني وصمود الكوادر في إستمرار العملية التعليمية .. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات لإستكمال العام الدراسي.



فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة حسن هديش إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات 958 طالبا وطالبة في كافة الأقسام لجميع التخصصات.



وأوضح سعي المكتب لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمة خلال العام الجاري نظراً لمحدودية الإمكانيات التي فرضها العدوان.

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