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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:10:49م
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مناقشة الأوضاع بمديرية القفلة بعمران
[29/يوليو/2017] عمران - سبأ:


ناقش إجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، الأوضاع بمديرية القفلة وإحتياجاتها من الخدمات.

وتطرق الإجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس وضم رئيس محكمة القفلة القاضي أحمد المخارش ومدير عام المديرية علي عشيش، إلى القضايا الإجتماعية والأمنية والقضائية والإدارية بالمديرية، وسبل إيجاد معالجات لتطوير الأداء وتلبية الإحتياجات وإنجاز المهام المختلفة.

وأكد المحافظ ضرورة الإنضباط وإنجاز معاملات المواطنين وجدولة وسرعة البت في قضايا المواطنين والإسهام في وضع معالجات للتغلب على الصعوبات.

وشدد على ضرورة تعزيز القضاء وتحقيق العدالة والإصلاح بين الناس .. مشيرا إلى إستعداد قيادة المحافظة تذليل كافة الصعوبات لتحسين الأداء بما يضمن تعزيز الأمن والإستقرار وسرعة الفصل في قضايا المواطنين .

وثمن جهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية وكافة العاملين في الوحدات الإدارية بمديرية القفلة لإستمرار في أعمالهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ
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