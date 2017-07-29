محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع المصلحة بصعدة





اطلع وكيل مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ومعه وكيلا محافظة صعدة عبدالله القاسمي وأحمد الهاشمي اليوم على سير العمل بفرع الأحوال المدنية بصعدة .



وتفقد الوكلاء الحاكم والقاسمي والهاشمي مستوى الإنضباط بفرع الأحوال المدنية والذي يقوم بمهامه من أماكن بديلة ومتنقلة جراء الظروف التي فرضها إستمرار العدوان وكذا الإحتياجات التي يتطلبها الفرع لإستمرار تقديم الخدمات لأبناء المحافظة.



واستمعوا من مدير الفرع العقيد عيظة معقل إلى شرح عن وضع الفرع والصعوبات التي تواجه العمل بالفرع وخاصة بعد الإنقطاع الشبكي مع المركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تدمير مبنى الإتصالات بالمحافظة من قبل طيران العدوان .



وأكد وكيل مصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم توفير الإحتياجات الفنية والإدارية التي يتطلبها فرع المصلحة بما يمكنه من إستمرار خدماته .



فيما أشاد وكيلا المحافظة بمستوى إنضباط العاملين بالفرع وما يقدمه من خدمات في ظل الظروف الراهنة، وأكدا أن قيادة المحافظة ستعمل إلى جانب قيادة المصلحة في توفير المتطلبات وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل مهام الفرع.



رافقهم خلال الزيارة مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل محمد الحاج ونائب مدير أمن المحافظة العقيد طارق الكربي.

سبأ [29/يوليو/2017] صعدة - سبأ:سبأ