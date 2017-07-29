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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:10:49م
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تدشين الإمتحانات النظرية بكلية المجتمع والمعهد التقني بالمحويت
[29/يوليو/2017] المحويت - سبأ:


دشنت بمحافظة المحويت اليوم الإمتحانات النظرية لطلاب التعليم الفني والتدريب المهني للعام الدراسي 2016م - 2017م.

واطلع مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الدكتور عبدالملك مزارق ومعه أمين محلي مديرية الخبت أحمد الولي على سير الإمتحانات بالمعهد التقني والمهني وكلية المجتمع بالخبت والتي يتقدم لها 565 طالبا وطالبة.

واستمعا من عميد كلية المجتمع الدكتور محمد قشر والمشرف المركزي للإمتحانات محي الدين المهلهل إلى شرح حول التجهيزات للإمتحانات في عدد من التخصصات الفنية والتقنية المهنية "النجارة والكهرباء والحاسوب واللغات والميكانيك والتمديدات وإدارة الأعمال والمحاسبة وكذا تخصصات التمريض والمختبرات ومساعدي الاطباء والحاسوب ".

وأكد مدير مكتب التعليم الفني أهمية تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من أداء إمتحاناتهم النظرية بنجاح.

سبأ
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