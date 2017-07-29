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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:10:49م
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  رياضة
الالماني فيتل يتصدر أول المنطلقين في سباق المجر للسيارات
[29/يوليو/2017] برلين - سبأ :


تصدر الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الترتيب العام حيث سيكون أول المنطلقين في سباق جائزة المجر الكبرى يوم غدا الأحد بعد تفوقه على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الحادي عشر من موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم.

وبهذا التفوق حرم فيتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من تحقيق انجاز كبير بمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الإنطلاق من المركز الأول وهو 68 مرة والمسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر.

واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري المركز الثاني وسينطلق من الصف الأول إلى جانب زميله فيتل.

ويتخلف هاميلتون الذي سينطلق من المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فيتل في قائمة السائقين هذا الموسم وسبق له الفوز بسباق المجر خمس مرات.

سبأ
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