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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 07:10:49م
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقرات شركات اعلامية وقنوات عربية بالضفة الغربية
[29/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ :


إقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مكاتب شركة (بال ميديا) المزوّد لخدمات قناة (روسيا اليوم) الاخبارية وعدة قنوات عربية ومحلية أخرى وعبث بمحتوياتها.

وذكرت القناة الاخبارية الروسية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتكسير أبواب بعض المكاتب الإعلامية وتخريبها .

واوضحت نقلاً عن شهود عيان أن 10 سيارات تابعة لجيش الاحتلال حاصرت المبنى الواقع فيه شركة (بال ميديا) في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقام عناصره باقتحام مكاتب الشركة، بعد أن كسروا أبوابها وعبثوا بمقتنياتها .

سبأ
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