محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المتحدث بإسم هيئة الطيران: اليمنيين بالخارج يعيشون أسوأ الظروف المعيشية والنفسية





أكد المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن أحمد غانم أن العالقين اليمنيين في الخارج يعانون ظروف معيشية ونفسية صعبة جراء حصار وحظر دول تحالف العدوان لمطار صنعاء الدولي .



وقال الدكتور غانم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن دول تحالف العدوان ضاعفت من معاناة الشعب اليمني عن طريق تقييد حرية السفر والتي كفلها القانون الدولي ".



وأوضح أن ما يقارب ألف و500 عالق بالقاهرة يعيشون أسوأ الظروف المعيشية والنفسية بالإضافة إلى الآلاف في بعض الدول العربية والأجنبية تقطعت بهم السبل وغير قادرين على العودة جراء تعنت دول تحالف العدوان في إستمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.



وأشار مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني والأرصاد إلى أن دول العدوان رفضت منح الخطوط الجوية اليمنية أكثر من رحلة واحدة في اليوم وقيدت فترة التشغيل بوقت قصير .. وقال " كما رفضت دول العدوان منح أي شركة طيران عربية التصريح لنقل الركاب العالقين في بعض الدول".



ولفت إلى أن ما تقوم به دول العدوان تسبب في مأساة إنسانية كبيرة بحق اليمنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم .. مبينا أن إغلاق مطار صنعاء الدولي وتقييد حركة النقل الجوي بمطاري عدن وسيئون تسبب في وفاة ما يزيد عن 10 آلاف حالة والعدد في تزايد بسبب عدم تمكن المرضى من السفر أو عدم حصولهم على الأدوية اللازمة والضرورية والتي تنقل عبر الجو.



وناشد الدكتور غانم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدوليه بالتدخل السريع لعودة اليمنيين العالقين إلى بلادهم وفتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين للعلاج ومحاسبة المتسبب في هذه الكارثة الإنسانية.

سبأ [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ