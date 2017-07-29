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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 05:43:01م
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  عربي ودولي
سفينة مزودة بصواريخ كاليبر تنضم الى البحرية الروسية
[29/يوليو/2017] موسكو - سبأ :


أعلن مسؤول روسي، أن السفينة "أوراغان" الصاروخية القادرة على حمل صواريخ "كاليبر" المجنحة ستدخل قوام الأسطول البحري الروسي قبل نهاية العام الحالي.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف، في تصريح صحفي: "لقد تم تزويد السفينة "أوراغان" بكافة المعدات، ويجب أن يتم اختبارها خلال الأشهر الـ6 القادمة،

وأعتقد أن تسليم هذه السفينة للأسطول، قبل نهاية العام، أمر واقعي".

واضاف بوريسوف أن السفينة "أوراغان" مزودة بأسلحة جدية، منها صواريخ "كاليبر" المجنحة التي أثبتت فعاليتها في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" ومنظومة صاروخية مضادة للطائرات، وغيرها من الأسلحة.

وأشار المسؤول العسكري الروسي أن هذه السفينة ستستخدم لتغطية المناطق القريبة من السواحل الروسية في المحيط الهادئ، وفي بحر البلطيق.

سبأ
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