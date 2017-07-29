محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يواصل جلسات أعماله





واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي .



وفي هذه الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول تعديل الحكومة السابقة لأجور المسح العقاري في لائحة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عام 2014م وتأثيرها على الدخل المركزي للدولة ومقترح بتوصيات لجنة الخدمات المعروضة على المجلس.



وبهذا الصدد أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئة مداولاتهم حول التقرير وما جاء فيه.



وأكدت ملاحظات نواب الشعب على أهمية الحفاظ على إيرادات الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة.



وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة التقرير إلى لجنتي الخدمات والمالية بالمجلس وممثلين عن وزارتي المالية والأشغال العامة والطرق وكذا ممثلين عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري، لدراسة الموضوع من مختلف الجوانب وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.



وأجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا، عبر من خلالها رئيس المجلس عن شكره الجزيل لقناة الساحات التي تناولت مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.



وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس لا يمكن أن يفرط بذرة من تراب الوطن، وأن المبادرة جاءت من منطلق المسئولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب الذي يعاني الكثير والتي يفرضها عليه الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، كون مجلس النواب يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج وهو حريص على المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة.



ولفت إلى أن المبادرة تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام ووزعت على بعض الجهات في الخارج، وتحظى باهتمام قطاعات واسعة، ومن لديه ملاحظات أو إنتقادات ينبغي أن تكون موضوعية وعقلانية وبناءة وعدم التجريح والابتعاد عن المهاترات والمكايدات والمساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وبوضع النقاط على الحروف.



وقال" نحن لا ننزعج من النقد، وأن ما يهم مجلس النواب هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وأن تحل أزمة البلاد وإيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي ونحن دعاة سلام" .



وفيما يتعلق بالمقاعد الشاغرة في مجلس النواب أوضح الأخ يحيى علي الراعي أن صلاحية المجلس تكمن في إعلان الشواغر في هذه المقاعد وأن هناك مهام أخرى تخص هيئات أخرى.



فيما تطرقت بعض المداولات لبعض الأعضاء عن الإعتذارات عن من أساءوا الفهم لهذه المبادرة وتفسيرها .



هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى .



حضر الجلسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووكيل وزارة الأشغال محمد حسين علي الذاري والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد أحمد مفتاح ومستشار رئيس الهيئة عبدالآله أحمد الكواز ووكيل السجل العقاري محفوظ سعيد ثابت ومدير عام العلاقات بالهيئة خالد محمد المطري.

سبأ [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ