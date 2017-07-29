ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 05:43:01م
ناطق القوات المسلحة يؤكد سير العمليات نحو الحسم العسكري
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن رد اليمن على تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية كان قويا وموجعا سواء في العمق السعودي أو على مستوى الجبهات الداخلية.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
إختتام بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية والتي نظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري واستمرت ستة أيام.
آخر الأخبار:
سفينة مزودة بصواريخ كاليبر تنضم الى البحرية الروسية
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من المسجد الاقصى
تايوان تحذر من اقتراب إعصار نيسات وتوقف الانشطة في ثلاث محافظات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
[29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:


واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي .

وفي هذه الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول تعديل الحكومة السابقة لأجور المسح العقاري في لائحة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عام 2014م وتأثيرها على الدخل المركزي للدولة ومقترح بتوصيات لجنة الخدمات المعروضة على المجلس.

وبهذا الصدد أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئة مداولاتهم حول التقرير وما جاء فيه.

وأكدت ملاحظات نواب الشعب على أهمية الحفاظ على إيرادات الدولة وتوريدها إلى الخزينة العامة.

وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة التقرير إلى لجنتي الخدمات والمالية بالمجلس وممثلين عن وزارتي المالية والأشغال العامة والطرق وكذا ممثلين عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري، لدراسة الموضوع من مختلف الجوانب وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا، عبر من خلالها رئيس المجلس عن شكره الجزيل لقناة الساحات التي تناولت مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس لا يمكن أن يفرط بذرة من تراب الوطن، وأن المبادرة جاءت من منطلق المسئولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب الذي يعاني الكثير والتي يفرضها عليه الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، كون مجلس النواب يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج وهو حريص على المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة.

ولفت إلى أن المبادرة تم نشرها في مختلف وسائل الإعلام ووزعت على بعض الجهات في الخارج، وتحظى باهتمام قطاعات واسعة، ومن لديه ملاحظات أو إنتقادات ينبغي أن تكون موضوعية وعقلانية وبناءة وعدم التجريح والابتعاد عن المهاترات والمكايدات والمساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وبوضع النقاط على الحروف.

وقال" نحن لا ننزعج من النقد، وأن ما يهم مجلس النواب هو الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وأن تحل أزمة البلاد وإيقاف الحرب وفك الحصار البري والبحري والجوي ونحن دعاة سلام" .

وفيما يتعلق بالمقاعد الشاغرة في مجلس النواب أوضح الأخ يحيى علي الراعي أن صلاحية المجلس تكمن في إعلان الشواغر في هذه المقاعد وأن هناك مهام أخرى تخص هيئات أخرى.

فيما تطرقت بعض المداولات لبعض الأعضاء عن الإعتذارات عن من أساءوا الفهم لهذه المبادرة وتفسيرها .

هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ووكيل وزارة الأشغال محمد حسين علي الذاري والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أحمد أحمد مفتاح ومستشار رئيس الهيئة عبدالآله أحمد الكواز ووكيل السجل العقاري محفوظ سعيد ثابت ومدير عام العلاقات بالهيئة خالد محمد المطري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الكهرباء يلتقي المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر
ورشة عمل تدريبية للجان المسائلة الاجتماعية بمديريتي ذي السفال والعدين بإب
تدشين الإمتحانات النظرية بمعاهد التعليم الفني في عمران
استهداف بارجة عسكرية إماراتية قبالة سواحل المخا
اجتماع بمحافظة البيضاء يناقش آلية حماية اراضي الاوقاف
اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى تعقد إجتماعها الدوري
تدشين الامتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية بمحافظة إب
مناقشة الجوانب المتصلة بالشأن المحلي بمديرية عمران
وزير التعليم الفني يدشن الامتحانات للمعاهد الفنية والتقنية بذمار
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في صنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على محافظة عمران
[28/يوليو/2017]
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by