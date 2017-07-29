عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من المسجد الاقصى





اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ،فلسطينياً من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.



وافادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتادت الشاب المقدسي وسام عبد ربه محمود، إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة دون معرفة أسباب الاعتقال.



من جهة اخرى أدت مجموعة من عصابات المستوطنين، اليوم ، طقوساً تلمودية على عتبات باب الأسباط (من أبواب الأقصى) بصوت مرتفع، وتوجهت عقب ذلك واستكملتها عند باب الرحمة من الخارج بحراسة قوات الاحتلال.



الى ذلك أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجري تفتيشات لبعض المصلين خلال دخولهم للمسجد الاقصى عبر جهاز فحص يدوي ، وتُفتّش حقائب الداخلين الى المسجد من رجال ونساء.

سبأ [29/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ :سبأ