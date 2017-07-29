ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 05:40:26م
ناطق القوات المسلحة يؤكد سير العمليات نحو الحسم العسكري
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن رد اليمن على تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية كان قويا وموجعا سواء في العمق السعودي أو على مستوى الجبهات الداخلية.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
إختتام بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية والتي نظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري واستمرت ستة أيام.
آخر الأخبار:
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من المسجد الاقصى
تايوان تحذر من اقتراب إعصار نيسات وتوقف الانشطة في ثلاث محافظات
وزير الكهرباء يلتقي المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من المسجد الاقصى
[29/يوليو/2017] القدس المحتلة - سبأ :


اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ،فلسطينياً من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وافادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اقتادت الشاب المقدسي وسام عبد ربه محمود، إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة دون معرفة أسباب الاعتقال.

من جهة اخرى أدت مجموعة من عصابات المستوطنين، اليوم ، طقوساً تلمودية على عتبات باب الأسباط (من أبواب الأقصى) بصوت مرتفع، وتوجهت عقب ذلك واستكملتها عند باب الرحمة من الخارج بحراسة قوات الاحتلال.

الى ذلك أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجري تفتيشات لبعض المصلين خلال دخولهم للمسجد الاقصى عبر جهاز فحص يدوي ، وتُفتّش حقائب الداخلين الى المسجد من رجال ونساء.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
تايوان تحذر من اقتراب إعصار نيسات وتوقف الانشطة في ثلاث محافظات
الصين تقيم عرضاً عسكرياً غداً احتفاءً بالذكرى الـ90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني
قلق صيني إزاء قرار سول نشر وحدات ثاد المضادة للصواريخ
مصرع عشرة من عناصر الشرطة الافغانية في هجوم جنوب البلاد
سقوط 10 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف طيران التحالف الامريكي على سورية
البيت الأبيض: ترامب سيوقع قانون عقوبات روسيا
إصابة 15 شخصا جراء زلزال /نهاوند/ غربي إيران
ترامب يُعين جنرالًا بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض
إصابة مواطنين فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس
خبراء امريكيون : الصاروخ الكوري الشمالي قادر على الوصول للولايات المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على محافظة عمران
[28/يوليو/2017]
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by