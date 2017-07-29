عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تايوان تحذر من اقتراب إعصار نيسات وتوقف الانشطة في ثلاث محافظات





أصدر مركز الأرصاد الجوية في تايوان اليوم السبت تحذيرات بحرية وبرية مع اقتراب إعصار نيسات، فيما قررت السلطات اغلاق المدارس والمكاتب في ثلاث محافظات شرقية .



وذكر المركز وفقاً لوكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه منذ يوم الجمعة ازدادت قوة نيسات ليتحول من عاصفة إستوائية إلى إعصار.



واوضحت ان الإعصار يبعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرقي محافظة هوالين، ويتحرك بسرعة 18 كيلومترا في الساعة باتجاه شمال غربي تايوان، فيما يتوقع أن يهبط على اليابسة في هوالين وتايتونغ الليلة.



واشارت الوكالة الى ان المناطق البرية في شرقي تايوان تأثرت بتقدم نيسات منذ صباح اليوم، ومن المتوقع أن تشهد جزيرتا تايوان وبنغهو المزيد من الأمطار في وقت لاحق من اليوم.



وسيشهد جزء من جنوبي تايوان أمطاراً ورياحاً، ومن المتوقع أن يشهد وسط وشمالي تايوان سقوطاً متكرراً للأمطار فيما ينتظر هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية .



وحثت سلطات الأرصاد الأشخاص المحليين على تقليل الأنشطة التي يقومون بها خارج المنزل، في الوقت الذي أعلنت محافظات ييلان وهوالين وتايتونغ إغلاق المدارس والمكاتب.



وقالت سلطات النقل إنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية من تايبيه إلى تايتونغ وهوالين اليوم وسيتأثر المزيد من الرحلات الجوية من الجزيرة إلى أماكن أخرى.

سبأ [29/يوليو/2017] تايبيه – سبأ :سبأ