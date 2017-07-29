إختتام بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية والتي نظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري واستمرت ستة أيام.



وفي الإختتام الذي حضره القائم بأعمال وكيل قطاع الشباب عبد الله الدهبلي وأمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري ورئيس إتحاد التنس والإسكواش محمد الصرمي.. أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان دعم أمانة العاصمة للأنشطة الرياضية لتحقيق إسمراريتها في أوساط الشباب والناشئين.



وثمن دعم مجموعة الحاج الحباري للأنشطة الرياضية المختلفة .. معربا عن تقديره لإتحاد التنس في تنظيم البطولة ونشاطه على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات .



وأشار إلى أن أمانة العاصمة تمتلك عدد من الملاعب ذات المواصفات الدولية والتي من شأنها المساهمة في الإرتقاء باللعبة وتطويرها .. مؤكدا إستمرار دعم الأمانة للإتحادات والأندية بما يسهم في إستيعاب الطاقات الإبداعية الشابة في مختلف الألعاب الرياضية.



ورؤساء الاتحادات الاندية وجمع غفير من الرياضيين والمهتمين.. أكد أمين عام المجلس المحلي بامانة العاصمة أمين أمين جمعان دعم امانة العاصمة للانشطة الرياضية لتحقيق اسمراريتها في اوساط الشباب والناشئين



بدوره أشار القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإقامة البطولات الرياضية وإستمراريتها.



وأكد أن الوزارة صرفت مخصصات الأندية في كافة المحافظات وكذلك الإتحادات وسيتم تفعيل الأنشطة الرياضية لمختلف الألعاب من الأسبوع القادم.



من جانبه أكد رئيس مجموعة الحاج الحباري يحيى علي الحباري إستمرار المجموعة في دعم بطولة الفقيد علي محمد الحباري وكذا بطولة الفقيد عبدالعزيز عبدالغني.



فيما أشادت كلمتا الإتحاد واللاعبين بدور مجموعة الحباري في دعم البطولة .. مستعرضة برنامج الإتحاد العام للتنس والاسكواش للعام الجاري.



عقب ذلك جرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات البطولة .. حيث أحرز اللاعب لطف الذرة المركز الأول في البطولة لفئة الرواد، فيما حقق اللاعبان نبيل مزود ومروان الدالي المركزين الثاني والثالث على التوالي لنفس الفئة.



في حين أحرز اللاعب فهمي الورد المركز الأول في منافسات البطولة لفئة الشباب، وفاز اللاعبان الحسن الحبيب ومنيع المقالح بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.



وفي فئة الناشئين حصل اللاعب أسامة رمضان على المركز الأول وحل ثانيا اللاعب سهيل السعيدي وثالثا أحمد عبادل، فيما حقق اللاعب أيهم لطف المركز الأول في فئة البراعم وحل ثانيا اللاعب أحمد الدبعي وثالثا اللاعب أسامة الإرياني.



فيما فازت اللاعبة لمياء الإرياني بالمركز الأول في فئة الفتيات وحلت اللاعبة ياسمين قراد بالمركز الثاني واللاعبة زهرة حجر في المركز الثالث.



وفي فئة المعاقين حركيا إناث حصدت اللاعبة بلقيس الشرجبي المركز الأول واللاعبة عائشة سرور بالمركز الثاني واللاعبة ياسمين الراعي في المركز الثالث، فيما نال اللاعب مبروك المحفلي المركز الأول في فئة المعاقين حركيا ذكور وحل عصام المسوري وجميل بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

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