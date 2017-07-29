وزير الكهرباء يلتقي المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي بصنعاء اليوم المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة وإمداداتها باللجنة الدولية للصليب الأحمر باول ملادين ومنسق قسم المياه والإسكان باللجنة في اليمن ماسيمو راسو.



ناقش اللقاء بحضور وكيلا الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري والمالية تقي الدين المطاع ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد، أوضاع الكهرباء بصورة عامة وآلية التوليد الحالية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.



واستعرض اللقاء الصعوبات التي تواجه مؤسسة الكهرباء ومحطات التوليد وخاصة انعدام المازوت والوقود لمحطات الكهرباء باستمرار بما يكفل استمرار التيار الكهربائي وتغذية المستشفيات والمرافق الصحية ومصادر المياه والمناطق السكنية لتخفيف معاناة المواطنين.



وأقر اللقاء العمل على زيارة فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومختصين من وزارة ومؤسسة الكهرباء لعدد من المحطات التي يمكن عمل تجارب وتشغيل التيار الكهربائي سواء بالطاقة الشمسية أو تزويد بعض محطات التوليد بالوقود.



وفي اللقاء أكد وزير الكهرباء الحرص على تعزيز أوجه التنسيق بين مؤسسة الكهرباء والصليب الأحمر والخروج برؤية مشتركة عن جوانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه اللجنة لقطاع الكهرباء .



وقال " نحن منفتحون على أي مقترحات تقدمها المنظمات الدولية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار، ما يتطلب التفات المجتمع الدولي لمعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في اليمن ".



وأشار الوزير الجرموزي إلى أن الكهرباء تشكل المصدر الأساسي لحياة أبناء الشعب اليمني وتخفيف معاناتهم ولا سيما المرضى ونزلاء السجون .. مؤكدا ضرورة التعاون وإيجاد حلول لتشغيل محطات توليد الكهرباء .



فيما استعرض وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومدير عام مؤسسة الكهرباء، واقع الكهرباء خلال المرحلة الراهنة وأوضاع محطات التوليد بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بما فيها محطة مأرب الغازية التي توقفت جراء الأحداث خلال عام 2015م.



وأكدا ضرورة تضافر الجهود لتوفير مادة المازوت والوقود لمحطات التوليد في حزيز والتي تغذي العاصمة صنعاء بما يقارب 15 ميجاوات في حين يحتاج سكان العاصمة صنعاء إلى ما يقارب من 400 ميجاوات .



فيما أشار المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة وإمداداتها باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ما تقوم به اللجنة من تدخلات في جوانب المياه والصرف الصحي والسجون والإسهام في تخفيف معاناة نزلاء السجون وأوضاعهم .



وأكد أهمية التعرف على احتياجات مؤسسة الكهرباء خلال المرحلة الراهنة والعمل على إيجاد حلول ومعالجات تكفل توفير التيار الكهربائي للمؤسسات الخدمية بما يساعد في تخفيف معاناة المجتمع وأوضاعه المعيشية .



من جانبه أعرب منسق قسم المياه والإسكان باللجنة الدولية في اليمن، عن أمله في تجاوز اليمنيين الأزمة الراهنة وإعادة التيار الكهربائي إلى العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات .. مبديا الاستعداد للمساهمة في كل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين وخاصة توفير الطاقة الكهربائية ومصادر المياه ومعالجة أوضاع الصرف الصحي.



حضر اللقاء الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء لقطاع التخطيط أحمد المتوكل ونائبة منسق قسم المياه والإسكان باللجنة الدولية للصليب الأحمر انتونيلا فيولا ومساعدة قسم المياه والإسكان باللجنة عبير عبده أحمد وعدد من المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة.

سبأ