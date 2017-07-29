ورشة عمل تدريبية للجان المسائلة الاجتماعية بمديريتي ذي السفال والعدين بإب [29/يوليو/2017] إب - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة إب ورشة العمل تدريبية لتأهيل لجان المسائلة الاجتماعية بمديريتي ذي السفال والعدين تنظمها مؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم وتمويل من منظمة ند.



تهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من اللجان التنموية وممثلي منظمات لمجتمع المدني تدريب لجان المسائلة علي أساليب وطرق المسائلة والرقابة والإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية وتكوين الهيئة الادارية للجنة المسائلة بهاتين المديريتين.



وفي التدشين أشاد وكيل المحافظة علي الزنم بتكوين لجان مسائلة من منظمات المجتمع المدني بالمديريات للرقابة والإشراف على تنفيذ مشاريع التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام المكاتب التنفيذية بمهامها وواجبها بالشكل المطلوب.. مؤكدا دعم ومساندة قيادة المحافظة للجان التي ستباشر عملها في الميدان خلال الفترة القادمة.



من جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة التنوير للتنمية الاجتماعية دنيا الصهباني أن مشروع المسائلة ينفذ حاليا في خمس مديريات وتقوم لجان المسائلة بدورها على أكمل وجه.



وبينت أن مهام اللجان المشكلة ستقوم أيضا بمهام الرقابة على توزيع المساعدات المقدمة من المنظمات للمستهدفين ورصد الاختلالات في عمل المكاتب التنفيذية والعمل على معالجتها بالشراكة والتعاون مع السلطات المحلية بالمديريات والمحافظة.

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