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تدشين الإمتحانات النظرية بمعاهد التعليم الفني في عمران
[29/يوليو/2017] عمران - سبأ:
دشنت بمحافظة عمران اليوم إمتحانات النظرية العامة لطلاب معاهد عمران، خمر، ثلاء المهنية والفنية للعام الدراسي 2016 ـ 2017 م.
وفي التدشين ثمن مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة أمين الديدي الجهود المبذولة في تسهيل أداء الإمتحانات النظرية رغم الظروف الصعبة جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.
وأوضح أنه تم توفير أماكن بديلة لطلاب معهدي عمران وخمر لأداء الإمتحانات جراء تدمير طيران العدوان لمباني المعهدين.
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