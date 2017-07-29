اجتماع بمحافظة البيضاء يناقش آلية حماية اراضي الاوقاف [29/يوليو/2017] البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع عقد بمحافظة البيضاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الادارية عبدالله احمد الجمالي اليوم اليات تعزيز حماية اراضي الاوقاف ومنع البناء العشوائي المستحدث في بعض احياء مدينة البيضاء.



واستعرض الاجتماع إلى تقرير مدير عام الاوقاف احمد طالب الهدار االمتعلق بتشكيل لجنة بشان حصر أملاك وممتلكات الاوقاف بمدينة البيضاء وفحص سجلات الوقف بما يتضمن الحفاظ على أملاك الأوقاف من الأراضي الزراعية والعقارات وغيرها.



وفي الاجتماع أكد وكيل محافظة البيضاء عبدالله الجمالي اهمية تكاتف الجهود وفاعلية التنسيق بين مكتب الاوقاف ومحلي المدينة ومختلف المكاتب التنفيذية ومنع البناء العشوائي وحماية اراضي الدولة من اي مخالفات ضد اللوائح القانونية وتطبيق ما تبقى من نقل وتنظيم الاسواق بما يسهل عملية المرور في الشارع الرئيسي بالمدينة.

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