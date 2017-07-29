ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 05:40:26م
ناطق القوات المسلحة يؤكد سير العمليات نحو الحسم العسكري
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن رد اليمن على تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية كان قويا وموجعا سواء في العمق السعودي أو على مستوى الجبهات الداخلية.
كوريا الشمالية تؤكد نجاحها باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات
أعلنت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ بالستي عابر للقارات “هوانسونغ 14”.
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
إختتام بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء
اختتمت بصنعاء اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية والتي نظمها إتحاد التنس والإسكواش بدعم مجموعة شركات الحاج علي الحباري واستمرت ستة أيام.
آخر الأخبار:
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من المسجد الاقصى
تايوان تحذر من اقتراب إعصار نيسات وتوقف الانشطة في ثلاث محافظات
وزير الكهرباء يلتقي المستشار الإقليمي لتوليد الطاقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
بنك التسليف التعاوني والزراعي  يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح)
[29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .

وناقش الاجتماع تقرير الأداء المالي عن نشاط البنك خلال العام 2016م كما تم الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس إدارة البنك  وكذا تقرير هيئة  الرقابة الشرعية عن أعمال الفرع الإسلامي وكذا تقرير البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول البيانات المالية الموحدة للعام 2016م وتقرير المحاسب القانوني.

واتخذ الاجتماع عدد من القرارات الهامة منها رفع رأس مال البنك إلى 20 مليار ريال بعد إقرار أرباح البنك للعام 2016م والتي بلغت  2 مليار و 173 مليون و400 ألف ريال.

وأوصت الجمعية العمومية الأخذ في الاعتبار بالملاحظات الواردة في التقارير المقدمة من الجهات المختصة  في الجهاز المركزي للرقابة والبنك المركزي اليمني.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
أوبك تعلن عن إجتماع للجنة فنية تضم مستقلين لمناقشة إتفاق خفض الإمدادات
ارتفاع الانتاج القومي الأمريكي بنسبة 2.6بالمئة في الربع الثاني من 2017
استقرار معدل التضخم في ألمانيا خلال يوليو
الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع
النفط ينخفض لكنه يظل قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع
مؤشر الأسهم اليابانية يهبط في ختام تعاملاته
ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستوى قياسي جديد بعد نتائج أرباح قوية
ارتفاع طلبات اعانة البطالة الامريكية في ثلاثة شهور
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
النفط قرب أعلى مستوى مع انخفاض مخزونات امريكا

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية مستبأ في حجة
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية
[29/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية سحار بصعدة
[28/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن عشر غارات على محافظة عمران
[28/يوليو/2017]
إستشهاد طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا بصعدة
[28/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by