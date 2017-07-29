بنك التسليف التعاوني والزراعي يرفع رأس ماله الى 20 مليار ريال (مصحح) [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أقرت الجمعية العمومية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء، البيانات المالية الموحدة للبنك للعام المالي المنتهية في 31-12-2016م .



وناقش الاجتماع تقرير الأداء المالي عن نشاط البنك خلال العام 2016م كما تم الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس إدارة البنك وكذا تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الفرع الإسلامي وكذا تقرير البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول البيانات المالية الموحدة للعام 2016م وتقرير المحاسب القانوني.



واتخذ الاجتماع عدد من القرارات الهامة منها رفع رأس مال البنك إلى 20 مليار ريال بعد إقرار أرباح البنك للعام 2016م والتي بلغت 2 مليار و 173 مليون و400 ألف ريال.



وأوصت الجمعية العمومية الأخذ في الاعتبار بالملاحظات الواردة في التقارير المقدمة من الجهات المختصة في الجهاز المركزي للرقابة والبنك المركزي اليمني.

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