اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى تعقد إجتماعها الدوري [29/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وبحضور القائم بأعمال الأمين العام عز الدين عبدالسلام العنسي.



واستمع أعضاء المجلس من القائم بأعمال رئيس المجلس إلى شرح عن نشاط المجلس خلال الفترة من يونيو حتى يوليو الجاري, والتي تضمنت عدد من اللقاءات مع الجهات المسئولة في الحكومة وكذا اللقاءات مع المنظمات الدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية في صنعاء, وحل المشكلات الداخلية في المجلس لضمان إستمرار نشاطه.



وتقدًم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لإهتمام رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني وذلك بإحالة توصيات ومقترحات مجلس الشورى والمتعلقة بموضوع الكوليرا إلى الجهات المختصة للعمل على تنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس.



كما استمع الحاضرون إلى تقرير القائم بأعمال الأمين العام حول الجهود المبذولة من أجل تذليل الصعوبات المالية وضمان إستمرار قيام مجلس الشورى بأداء واجباته الدستورية في ظل الأوضاع الراهنة.

سبأ