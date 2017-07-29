تدشين الامتحانات النظرية للمعاهد التقنية والمهنية بمحافظة إب [29/يوليو/2017] إب - سبأ:

دشن وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة بمعهد دار الشرف الصناعي بمدينة إب الامتحانات النهائية للمعاهد الفنية والتقنية.



واستمع وكيل المحافظة خلال التدشين إلى شرح من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة محمد الجعشني حول التجهيزات والترتيبات للامتحانات في مختلف التخصصات.. مشيرا إلى ان الامتحانات النظرية التي تستمر 12 يوما تضم تخصصات تقنية في مجال الصيدلة، مساعد طبيب، مختبرات حاسوب، إدارة أعمال، برمجة، وفي التخصصات المهنية في مجال السيارات، الخراطة، كهرباء لف وتمدد، نجارة، خياطة وتطريز..



ولفت مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني أن اجمالي عدد المتقدمين لهذه الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2016-2017م بلغ 426 طالب وطالبة من ثمانية معاهد تقنية ومهنية عامة وخاصة.



وخلال التدشين ثمن وكيل المحافظة حمزة مستوى الإعداد والتجهيز لتنفيذ الامتحانات بالشكل المرسوم لها وبما يحقق الغايات المنشودة منها.



حضر التدشين نائب رئيس لجنة الامتحانات خالد أحمد الفقيه وعدد من المسئولين في مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة.

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