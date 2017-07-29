الذهب يستقر بعد تراجعه من أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.