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الصين تقيم عرضاً عسكرياً غداً احتفاءً بالذكرى الـ90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني
[29/يوليو/2017] بكين – سبأ:
أعلنت الصين عن اقامة عرض عسكري غداً الاحد في قاعدة تدريب تشوريخه بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان شي جين بينغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية سيتفقد المركزية القوات وسيلقي خطاباً مهماً بالمناسبة.
واشارت الى ان الحدث يبث مباشرة على الهواء عبر إذاعة الصين الوطنية والتلفزيون المركزي الصيني واذاعة الصين الدولية.
سبأ