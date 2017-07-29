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آخر تحديث: السبت، 29 - يوليو - 2017 الساعة 05:40:26م
ناطق القوات المسلحة يؤكد سير العمليات نحو الحسم العسكري
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن رد اليمن على تصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية كان قويا وموجعا سواء في العمق السعودي أو على مستوى الجبهات الداخلية.
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سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة بعد تراجعه من أعلى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
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مناقشة الجوانب المتصلة بالشأن المحلي بمديرية عمران
[29/يوليو/2017] عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المواضيع المتصلة بالشأن المحلي بمديرية عمران.

وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس، ووجهاء ومشائخ مدينة عمران، أكد المحافظ أهمية دور مشائخ ووجهاء وعقال مدينة عمران في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد على ضرورة التعاون مع السلطة المحلية والأمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.. داعيا إلى التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.

فيما أكد وجهاء ومشائخ مدينة عمران وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان واستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال.

وأشادوا بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا ما تحققه القوة الصاروخية من إنجازات لردع تحالف العدوان، إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق اشعب اليمني.
سبأ
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