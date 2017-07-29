مناقشة الجوانب المتصلة بالشأن المحلي بمديرية عمران [29/يوليو/2017] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، المواضيع المتصلة بالشأن المحلي بمديرية عمران.



وفي الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي للمحافظة صالح المخلوس، ووجهاء ومشائخ مدينة عمران، أكد المحافظ أهمية دور مشائخ ووجهاء وعقال مدينة عمران في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



وشدد على ضرورة التعاون مع السلطة المحلية والأمنية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.. داعيا إلى التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



فيما أكد وجهاء ومشائخ مدينة عمران وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان واستمرارهم في رفد الجبهات بالرجال والمال.



وأشادوا بالانتصارات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا ما تحققه القوة الصاروخية من إنجازات لردع تحالف العدوان، إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق اشعب اليمني.

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