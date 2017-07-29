قلق صيني إزاء قرار سول نشر وحدات ثاد المضادة للصواريخ [29/يوليو/2017] بكين - سبأ:

أبدت الصين قلقها الشديد اليوم بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستمضي قدما في نشر أربع وحدات إضافية من نظام ثاد الدفاعي الأمريكي المضاد للصواريخ.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها إن نشر هذه الصواريخ لن يحل مخاوف كوريا الجنوبية الأمنية ولن يؤدي إلا إلى زيادة الأمور تعقيدا مؤكدة دعوة الصين إلى سحب هذا النظام.



ويأتي قرار سول اثر اعلان كوريا الشمالية في وقت سابق أنها أجرت تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ثبت قدرته على ضرب البر الأمريكي.

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