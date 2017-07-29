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وزير التعليم الفني يدشن الامتحانات للمعاهد الفنية والتقنية بذمار
[29/يوليو/2017] ذمار - سبأ:
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن علي النقيب ومعه وكيلي محافظة ذمار  محمود الجبين ومحمد محمد عبدالرزاق،اليوم الامتحانات النهائية لطلاب المعهدين التقني الصناعي والتجاري في محافظة ذمار للعام الدراسي 2016 - 2017م.

وخلال التدشين اكد الوزير النقيب اهمية التعليم الفني والتدريب المهني لإحداث نهضة حقيقية وشاملة في البلاد  باعتبارها ركيزة التنمية والبناء والتطوير  في كل دول العالم، مستعرضا نماذج متقدمة من الدول التي اعتمدت على التعليم المهني للنهوض بواقع شعوبها الى الافضل في كل مجالات الحياة.

وأوضح أن المسقبل أمام طلاب المعاهد المهنية و التقنية واعد لا سيما بعد اعتزام وزارة التعليم الفني انشاء كلية تقنية لاستيعاب طلاب المعاهد  لتأهيلهم ومواصلة التأهيل العالي في المجالات الفنية والمهنية  للحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير  او ما يعادلها.

 وأوضح أن المجلس الاعلى للتعليم العالي قد وافق على انشاء الكلية التقنية واقر خطتها ومناهجها وانه بصدد استكمال اعلان انشائها وإقرار مناهجها وتجهيز مبانيه تمهيدا لافتتاحها خلال هذه العام  بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

فيما ثمن وكيلا محافظة ذمار محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق اهتمام الوزارة  بالمعهدين التقني الصناعي والتقني التجاري في ذمار.. مؤكدين ان هذا الاهتمام سينعكس ايجابا في مخرجات المعهدين الذي حرصت عمادتهما على استمرار العملية التعليمة فيهما وتخريج العديد من الدفع المؤهلة في الكثير من المجالات الفنية والمهنية بما يلبي متطلبات سوق العمل.

 وعقب اطلع وزير التعليم الفني ومعه وكيلي المحافظة سير الامتحانات ومستوى الترتيبات والتجهيزات في عدد  من القاعات الامتحانية في المعهدين التقني الصناعي والتجاري.

واستمعوا من الطلاب على ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجههم اثناء الدراسة والامتحانات، ووجهوا مدير التعليم الفني بذمار وعمادة المعهدين بتذليل كافة الصعاب أمام الطلاب  وتهيئة الأجواء لهم لأداء الامتحانات في ظروف ملائمة .. متمنيين لابنائهم الطلاب  والطالبات التوفيق والنجاح.

 

بدوره  أوضح مدير مكتب التعليم الفني بذمار نجيب الحاشدي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات النهائية  للعام الدراسي 2016  - 2017 م في المعهدين التقني الصناعي والتقني التجاري بلغ  460 طالبا وطالبة في مختلف الأقسام والتخصصات.

وبين أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في المعهد التقني التجاري بمختلف مستوياته وأقسامه 310 طلاب منهم 55 في قسم المحاسبة و 40  في قسم إدارة المكاتب و 48 في قسم الشبكات و18 في قسم البرمجيات و 4 طلاب في قسم التسويق.

  فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات في المعهد التقني الصناعي  بمختلف اقسامه ومستوياته   149 طالبا وطالبة منهم 63 ثانوية مهنية و 86 من طلاب الدبلوم التدريب المهني .

حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات التابع لوزارة التعليم الفني  والتدريب المهني الدكتور عبدالعزيز الحاج ومدير مكتب محافظ  ذمار فيصل حسان  ومستشار عام المحافظة فضل الاشول وعميد المعهد التقني الصناعي المهندس إبراهيم علي عبده وعميد المعهد التقني التجاري ناصر المجهلي وأعضاء هيئة التدريس في المعهدين.
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