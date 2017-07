Organisation d'une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale de l'hépatite [29/يوليو/2017]





SANAA, 29 Juillet (SABA)- La Fondation de Wahj Al-Hayah a organisé vendredi une cérémonie dans l'Université d'Al-Razi à l'occasion de la Journée mondiale de l'hépatite en présence d'une représentation gouvernementale et de moyens médias.











Au cours de la cérémonie on a prononcé beaucoup de paroles et des des fleurs de la Fondation internationale ont présenté de concerts folkloriques.











