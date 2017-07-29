محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشييع جثامين أربعة من شهداء القوات المسلحة

صنعاء - سبأ :

شُيع اليوم بصنعاء جثامين أربعة من شهداء الوطن والقوات المسلحة وهم: الشهيد المساعد نجيب مهدي والشهيد العريف محمد صالح الشلالي والشهيد العريف مجدي صالح الشدادي والشهيد العريف محمد احمد صالح الحيمي من منتسبي القوات الخاصة والذين استشهدوا اثناء أداء الواجب الوطني والديني والجهادي في الدفاع عن الوطن وحماية الشعب في جبهة المخا.



وخلال التشييع الذي حضره العميد طارق محمد عبدالله صالح وقائد القوات الخاصة العميد الركن احمد دحان الشيعاني وعدد من القيادات العسكرية وزملاء وأهالي الشهداء ادان المشيعون واستنكروا بشدة كافة الاعمال العدوانية والحصار الجائر والقصف الهستيري المتواصل من قبل الطيران المعادي بقيادة النظام السعودي.



واكد المشيعون ان العدوان ومهما استمر في ارتكاب الاعمال الوحشية وجرائم الحرب المروعة ومهما بالغ في حصاره وتجويعه للشعب اليمني الا انه لن ينال من إصرار وعزيمة شعبنا على مواجهتهم والتصدي لهم ولمرتزقتهم وانهم جميعا على استعداد لرفد جبهات المواجهة مع العدوان والمعتدين وسيقدمون أرواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن وعزة وكرامة الشعب.



وقد جرى التشييع للشهيدين بعد الصلاة عليهما في جامع الشهداء بامانة العاصمة ونقلت الجثامين لتوارى الثرى كل شهيد في مسقط راسه. تغمد الله الشهداء بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبأ [29/يوليو/2017]صنعاء - سبأ :شُيع اليوم بصنعاء جثامين أربعة من شهداء الوطن والقوات المسلحة وهم: الشهيد المساعد نجيب مهدي والشهيد العريف محمد صالح الشلالي والشهيد العريف مجدي صالح الشدادي والشهيد العريف محمد احمد صالح الحيمي من منتسبي القوات الخاصة والذين استشهدوا اثناء أداء الواجب الوطني والديني والجهادي في الدفاع عن الوطن وحماية الشعب في جبهة المخا.وخلال التشييع الذي حضره العميد طارق محمد عبدالله صالح وقائد القوات الخاصة العميد الركن احمد دحان الشيعاني وعدد من القيادات العسكرية وزملاء وأهالي الشهداء ادان المشيعون واستنكروا بشدة كافة الاعمال العدوانية والحصار الجائر والقصف الهستيري المتواصل من قبل الطيران المعادي بقيادة النظام السعودي.واكد المشيعون ان العدوان ومهما استمر في ارتكاب الاعمال الوحشية وجرائم الحرب المروعة ومهما بالغ في حصاره وتجويعه للشعب اليمني الا انه لن ينال من إصرار وعزيمة شعبنا على مواجهتهم والتصدي لهم ولمرتزقتهم وانهم جميعا على استعداد لرفد جبهات المواجهة مع العدوان والمعتدين وسيقدمون أرواحهم ودماءهم من اجل سيادة اليمن وعزة وكرامة الشعب.وقد جرى التشييع للشهيدين بعد الصلاة عليهما في جامع الشهداء بامانة العاصمة ونقلت الجثامين لتوارى الثرى كل شهيد في مسقط راسه. تغمد الله الشهداء بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته والهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".سبأ