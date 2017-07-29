محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان شن 55 غارة على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 55 غارة على عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية خلّفت دماراً كبيراً في المنشآت الخدمية والحيوية.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن طيران العدوان شن 15 غارة على أمانة العاصمة حيث استهدف بثلاث غارات ، إحداها قنبلة ضوئية ، قاعدة الديلمي ، وغارتين على مبنى الأمن القومي بمنطقة صرف ، وغارة على مدرسة الحرس بجولة الجمنة.



كما شن غارة على مجمع 22 مايو في مديرية الثورة ، وغارتين على منطقة خشم البكرة في مديرية بني الحارث ، وأربع غارات على حديقة 21 سبتمبر و غارتين على ضلاع همدان .



وأضاف المصدر : استهدف طيران العدوان محافظة عمران بـ 15 غارة دمرت غارتان منها شاحنة مياه في مديرية حرف سفيان ، وغارتان بمديرية حوث ، وغارة استهدفت وادي هران بمديرية ذيبين ، وست غارات على لواء العمالقة بمديرية حرف سفيان ، وأربع غارات على مقر اللواء التاسع في مدينة عمران .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على منطقة الشقب بمحافظة تعز ، وألقى قنابل ضوئية على معسكر خالد بمديرية موزع ، كما شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب .



وأوضح المصدر أن الطيران المعادي استهدف بتسع غارات مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، وشن أربع غارات على منطقة آل ذرية بمديرية سحار بمحافظة صعدة فيما استهدف قصف مدفعي سعودى منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في المحافظة .



وفقا للمصدر شن طيران العدوان أربع غارات على منطقة رشاحة و موقعي الشرفة والفواز في نجران .





سبأ [29/يوليو/2017]سبأ