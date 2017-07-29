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البيت الأبيض: ترامب سيوقع قانون عقوبات روسيا
[29/يوليو/2017]
واشنطن – سبأ :

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي توقيع النص النهائي للقانون الذي أقره الكونغرس بشأن فرض عقوبات على روسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ،في بيان لها، إن الرئيس دونالد ترامب “يوافق على مشروع القانون وينوي توقيعه” وذلك بعد اطلاعه على الصيغة النهائية للنص.

وينص القانون، الذي يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على عدم إمكانية قيام الرئيس الأمريكي بتخفيف أو إلغاء أية عقوبات مفروضة على موسكو إلا بموافقة الكونغرس، كما ينص أيضا على فرض عقوبات مالية على إيران وكوريا الشمالية.

وكانت روسيا قد أكدت أمس /الجمعة/ أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها “غير شرعية” وتمثل ابتزازا يرمي لتقييد التعاون التجاري كما طالبت واشنطن بتقليص عدد دبلوماسييها في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن موسكو تترك لنفسها حق المعاملة بالمثل ردا على العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الرد سيؤثر على مصالح واشنطن.

سبأ
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