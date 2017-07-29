محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش و اللجان الشعبية يسيطرون على مواقع ومعسكرات للعدو السعودي صنعاء - سبأ:



حقق أبطال الجيش و اللجان الشعبية انتصارات كبيرة على قوى العدوان السعودي الأمريكي و مرتزقته ، وسيطروا على مواقع و معسكرات سعودية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الجيش و اللجان الشعبية سيطروا على موقع غرب موقع الفواز في نجران و سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي وتم قنص جندي سعودي في الموقع نفسه .



و في جيزان نفذ الجيش و اللجان الشعبية عملية نوعية سيطروا خلالها على مواقع ومعسكرات سعودية منها معسكر الجابري ومواقع الفريضة وملحمة والغاوية واستمرت العملية من الصباح حتى المساء سبقها قصف صاروخي ومدفعي مكثف أدى الى مصرع وجرح العشرات من العسكريين السعوديين وتدمير عدد من الآليات ، فيما شن طيران العدوان عشرات الغارات الجوية بمشاركة طيران الأباتشي لإعاقة العملية .



وأشار المصدر إلى قنص أربعة من المرتزقة في مديرية صرواح بمأرب ، فيما نفذ الجيش عملية هجومية على مواقع المرتزقة بتبة العلم في هيلان أدت الى خسائر فادحة في الأرواح واغتنام العديد من الأسلحة الخاصة بالمرتزقة .



وفي محافظة تعز تم تدمير خمس آليات تابعة لمرتزقة العدوان شمال غرب موزع ولقى القيادي المرتزق مشتاق العماري مصرعه بنيران الجيش و اللجان في جبهة الشقب ، و تم اطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في التربة بحيفان و إحراق آلية لهم في منطقة الهاملي بالمحافظة .



وحسب المصدر تم كسر زحف للمرتزقة في تبة الصالحين في الشقب و مصرع اعداد كبيرة منهم وفرار آخرين استهدفهم طيران العدوان السعودي بغارتين ما أدى الى مقتل اكثر من 30 قتيلا عرف من بينهم كلا من المرتزقة : معمر هائل عبدالله محمد قايد ، صدام عبدالعزيز ، حمزه عبدالحميد محمود ، نائف من شمار ، مشتاق العوبلي الخلل ، فتح محمد مقبل الصلاحي ، و اصابة ابن عبدالوهاب عقلان .



وأكد المصدر اطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي و تم تدمير دبابة لمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه بالمنطقة نفسها ،فيما لقى ثلاثة مرتزقة مصرعهم في أطراف مديرية المتون بالجوف ، و تم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على مواقع وتجمعات المرتزقة في التبة الخضراء بالقبيطة في لحج محققة إصابات مباشرة .

سبأ [29/يوليو/2017]سبأ