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رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال وبرشلونة في أمريكا
يغيب نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن لقاء القمة بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة والمقرر في مدينة ميامي الأمريكية في وقت لاحق من يوم السبت في اطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.
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  رياضة
رونالدو يغيب عن قمة إسبانيا بين ريال وبرشلونة في أمريكا
[29/يوليو/2017] مدريد – سبأ:



يغيب نجم ريال مدريد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو عن لقاء القمة بين قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة والمقرر في مدينة ميامي الأمريكية في وقت لاحق من يوم السبت في اطار بطولة كأس الأبطال الدولية الودية لكرة القدم.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الولايات المتحدة، كما أنها المرة الثانية التي يلتقي فيها عملاقا الكرة الإسبانية خارج إسبانيا بعد المواجهة الأولى التي كانت في فنزويلا عام 1982.

وستقام المباراة في استاد روك التابع لنادي ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية والذي يتسع لنحو 65 ألف مشجع. ويتوقع أن تجتذب المباراة جمهورا هائلا.

ويستعد رونالدو الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم في الموسم الماضي للمثول أمام محكمة اسبانية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للإدلاء بشهادته في قضية تهرب ضريبي.

ويتهم الإدعاء الاسباني رونالدو بأنه استخدم هيكلا تجاريا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

وأكد رونالدو مرارا أنه لم يرتكب أي مخالفة من هذا القبيل وقالت تقارير إعلامية أنه سيؤكد ذلك مجددا عند مثوله أمام المحكمة الاثنين المقبل.


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