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إصابة 15 شخصا جراء زلزال /نهاوند/ غربي إيران
[29/يوليو/2017]
طهران – سبأ :

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم أن الزلزال الذي ضرب مدينة /نهاوند/، غربي البلاد، صباح أمس /الجمعة/ قد أسفر عن إصابة 15 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن رئيس مركز الطوارئ في جامعة العلوم الطبية بمحافظة /همدان/ حبيب معصومي قوله ” إن الزلزال الذي ضرب مدينة /همدان/ في الساعات الأولى من صباح يوم أمس أسفر عن إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة “.

وأضاف أنه تمت معالجة 11 من المصابين ميدانيا فيما نقل الأربعة الباقون إلى المستشفى.

يذكر أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة /نهاوند/ غربي إيران في الساعات الأولى من صباح أمس /الجمعة/.

ووفقا لتقرير مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، فإن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين إلى الشرق من /نهاوند/، وبعمق كيلومترين تحت سطح الارض.

سبأ
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