اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الانتاج القومي الأمريكي بنسبة 2.6بالمئة في الربع الثاني من 2017 واشنطن – سبأ :



أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أن الانتاج الإجمالي المحلي ارتفع بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.



وتبلغ هذه الزيادة أكثر من ضعف ما تحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي ارتفع خلالها الانتاج القومي الأمريكي بنسبة 1.2 في المئة.



وذكر راديو/ سوا / الأمريكي ، أن زيادة إقبال المستهلكين في الولايات المتحدة على شراء سلع كالملابس والأثاث، أسهم في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي في الفترة ما بين أول أبريل ونهاية يونيو من هذا العام .



وتأتي نسبة الزيادة 2.6 في المئة متوافقة مع توقعات الخبراء لأداء الاقتصاد الأمريكي في العام الجاري.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تقدم بمشروع موازنة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو سنوية تصل إلى الاستقرار على 3 في المئة بحلول عام 2021.



وانتعش الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من 2017 بعد بداية ضعيفة للعام المالي، على خلفية ارتفاع في حجم إنفاق المستهلكين.

سبأ [29/يوليو/2017]سبأ