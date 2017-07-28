عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع ثمانية أشخاص في فيضان بشمال غربي الصين بكين – سبأ:



ذكرت السلطات الصينية أن فيضانا أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص وفقدان شخص واحد، في مقاطعة/ شنشي/ بشمال غربي البلاد .



وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ ثلاثة أيام في عدة مناطق بينها مدينة / يولين/ بشمالي مقاطعة/ شنشي/ ، تسببت في هذا الفيضان.



وأوضحت أنه تم إجلاء أكثر من 71.3 ألف شخص في مدينة/ يولين/ حتى الآن، من جراء الفيضان الذي أدى ايضا إلى تدمير أكثر من 2200 هكتار من المحاصيل، وخسائر اقتصادية



مباشرة بقيمة 230 مليون يوان (نحو 34 مليون دولار أمريكي)..كما أوقفت الأمطار الغزيرة إمدادات الطاقة والاتصالات والمواصلات في المناطق المتضررة.



سبأ [29/يوليو/2017]سبأ