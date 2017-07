Armée et forces populaires contrôlent un camp et des sites appartenant à l'ennemi saoudien [29/يوليو/2017]

JIZAN, 29 Juillet (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont exécuté une opération de qualité, en réussissant à contrôler le camp d'Al-Jabiri et des sites d'Al-Faridhah, de Malhamah et d'Al-Ghawiah.



La source a ajouté que de dizaines des soldats saoudiens ont été tués et blessés au cours de l'opération, en plus de la destruction d'un certain nombre de vehicules appartenant à l'ennemi.



La source a ajouté que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé de dizaines de raids, utilisant de l'apache pour empêcher l'opération.



